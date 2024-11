Bạc 990 và 925 cái nào tốt hơn? 3 mẹo nhận biết chính xác để không mua nhầm

Bạc 990 và bạc 925 đều có những ưu điểm riêng biệt. Bạc 990 với độ tinh khiết cao mang lại độ bền màu và ít gây kích ứng da, rất thích hợp cho làn da nhạy cảm, đặc biệt là cho trẻ nhỏ. Trong khi đó, bạc 925 lại nổi bật với giá thành hợp lý và kiểu dáng phong phú, phù hợp cho những ai ưa chuộng thiết kế đa dạng. Kết luận: Nếu bạn coi trọng chất lượng, độ bền màu và an toàn cho da nhạy cảm, bạc 990 là lựa chọn lý tưởng. Ngược lại, nếu bạn yêu thích thiết kế đa dạng với giá cả phải chăng, bạc 925 sẽ là lựa chọn phù hợp. Link bài viết gốc tại đây!

So sánh bạc 990 và bạc 925:

