试试开源啦！！！基于鸿蒙 ArkTS 封装的图表组件《McCharts》，大家快来一起共创

Hello；大家好，我是陈杨。好久没更新了，首先是自己本职工作比较忙，基本没时间写作。其次就是学习技术，自学鸿蒙ArkTS语言已经接近半年了，也算半路出师了，这次将分享我封装的组件库，所以有啥讲错的地方请大家高抬贵手，宽容一下，谢谢。

这次主要是给大家带来一个重磅消息，就是我自己使用鸿蒙ArkTS语法开发的图表组件今日正式开源了。为什么？原因有两点吧！

鸿蒙是国产的操作系统，不管他是不是真的遥遥领先。作为一位开发者，只是想奉献一点自己的微薄之力，去帮助鸿蒙扩大开发社区生态

做开发这么久，大概八年了，还没自己开创一个开源的组件库，就是想试试自己到底行不行。

出于这两点，我决定做开源。这半年我也用鸿蒙ArkTS语法尝试开发了一些APP，虽然还没上架哈，不过基本的开发流程以及交互都熟悉了，而且马上第一款APP也会跟着上线了。在我尝试的开发过程中，发现ArkTs实现图表的案例很少，几乎可说没有，有也是不贴合业务的，不像echarts一样灵活。索性就自己封装了，开发就是这样，有时候宁愿多花一点功夫也不愿意使用第三方组件（大家别学我哈，还是要用我封装好的哈）。

我也会把封装好的图表组件分享到鸿蒙的社区或者鸿蒙开发群里面，其中有一位开发者问我可以开源出来不，大家一起玩玩，我心想也不是不可以哦，大家一起开发，这样可能会更快，适配性更强。就这样顺理成章得开源了；给大家讲一下目前组件的现状。以后也会分享相关的ArkTS技术

组件的完成进度

已经基本完成的组件有：折线图、柱状图、饼图、散点图。这几个是已经可以直接使用，如果遇到问题可以在GitHub上提issues，也可以在群里问。

正在开发的有：雷达图、柱状+折线图。这两个是正在开发中的，想用或者想开发的可以等版本正式上了再考虑。

每个组件的迭代上线都会先把所有属性都测试一遍，保证没有问题才可以发布。不过开发没有bug是不可能的，所以有问题请及时反馈

开源代码管理

管理开源代码我们选择了GitHub，比较主流，后续也会放开其他的。而开发完的组件我们使用的是OpenHarmony三方库中心仓来管理，鸿蒙目前也只支持这个中心仓下载依赖。以下是对应的地址

组件库ohpm：https://ohpm.openharmony.cn/#/cn/detail/@mcui%2Fmccharts

大家可以积极参与共创，感谢大家！如果觉得不错，还请点点小星星，感谢感谢。

组件文档

组件库的相关插件必然是给开发使用的，那就必须有使用文档，不然开发者不知道有哪些属性。所以我也给大家准备了官方文档。我大概介绍一下，是我自己使用react实现的。

地址链接：http://meichuangit.net.cn/

1、首页：主要是介绍组件库的框架结构以及能够做什么等等。

2、文档页面：主要是详细介绍组件的安装方式、每个组件中的属性以及方法，是开发者使用最广的一个页面

目前就这两个页面，其他都是快速跳转到GitHub跟ohpm的

总结

组件目前的现状就到此讲解结束了，但是我们的故事还没结束。欢迎加入我们的共创，集思广益。也希望大家可以多点点小星星支持一下，后续有更新我也会同步给大家。这是我第一个开源的项目，做的不好的地方也希望多多指点，我是比较愿意多学习的，也希望大家多学习。大家想交流的可以通过GitHub上的群二维码加群，也可以私信我，我看到都会回复。