I have got the following HTML

<div id="container"> <div id="myDiv"></div> </div>

I am wondering why when running this code

<script> $("#myDiv").append("<div class='row'>"); $("#myDiv").append("<span>abc</span"); $("#myDiv").append("</div>"); </script>

I am getting this

<div id="container"> <div id="myDiv"> <div class="row"></div> <span>abc</span> </div> </div>

And not, what I was hoping, this:

<div id="container"> <div id="myDiv"> <div class="row"> <span>abc</span> </div> </div> </div>

See https://codepen.io/Corobori/pen/ZEyzJoZ