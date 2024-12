Anyone here know how to fix this nested switch statement?

Here ya go:

import java.util.Scanner; public class Cas { public static void main(String[] args) { Scanner soma = new Scanner(System.in); System.out.println("Welcome to the speed calculator program!"); // Collect unit of distance and time System.out.println("What measurement of distance are you using?"); String unitd = soma.next(); System.out.println("What measurement of time are you using?"); String unitt = soma.next(); // Collect distance and time values System.out.println("Input the distance here v"); int d = soma.nextInt(); System.out.println("Input the time here v"); int t = soma.nextInt(); // Collect preferred unit of measurement System.out.println("What is the preferred unit of measurement!"); String unit = soma.next(); // Convert distance to meters if necessary int d2 = d; switch (unitd) { case "meter": System.out.println("Thanks for letting me know!"); break; case "kilometer": System.out.println("Thanks for letting me know!"); d2 = d * 1000; break; case "centimeter": System.out.println("Thanks for letting me know!"); d2 = d / 100; break; case "millimeter": System.out.println("Thanks for letting me know!"); d2 = d / 1000; break; case "mile": System.out.println("Thanks for letting me know!"); d2 = d * 1609; break; case "nautical mile": System.out.println("Thanks for letting me know!"); d2 = d * 1852; break; default: System.out.println("Unknown distance unit!"); return; } // Convert time to seconds if necessary int t2 = t; switch (unitt) { case "minutes": System.out.println("Thanks for letting me know!"); t2 = t * 60; break; case "hours": System.out.println("Thanks for letting me know!"); t2 = t * 3600; break; case "seconds": System.out.println("Thanks for letting me know!"); break; default: System.out.println("Unknown time unit!"); return; } // Calculate speed based on preferred unit switch (unit) { case "mps": System.out.println("We are calculating in meters per second."); int s1 = d2 / t2; System.out.println("Speed is " + s1 + " m/s."); break; case "kmph": System.out.println("We are calculating in kilometers per hour."); int s2 = (d2 * 3600) / (t2 * 1000); System.out.println("Speed is " + s2 + " km/h."); break; case "mph": System.out.println("We are calculating in miles per hour."); int s3 = (d2 * 3600) / (t2 * 1609); System.out.println("Speed is " + s3 + " mph."); break; default: System.out.println("Exiting Program..."); break; } } }