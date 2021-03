Any Ideas For a better responsive nav-menu? here is the preview.

https://fasthdph.glitch.me/

and here is the code.

<nav> <ul class="menu"> <li class="logo"><a href="#">Fast HD photo</a></li> <li class="item"><a href="#">Home</a></li> <li class="item"><a href="#">About</a></li> <li class="item has-submenu"> <a tabindex="0">Services</a> <ul class="submenu"> <li class="subitem"><a href="#">Design</a></li> <li class="subitem"><a href="#">Development</a></li> <li class="subitem"><a href="#">SEO</a></li> <li class="subitem"><a href="#">Copywriting</a></li> </ul> </li> <li class="item has-submenu"> <a tabindex="0">Plans</a> <ul class="submenu"> <li class="subitem"><a href="#">Freelancer</a></li> <li class="subitem"><a href="#">Startup</a></li> <li class="subitem"><a href="#">Enterprise</a></li> </ul> </li> <li class="item"><a href="#">Blog</a></li> <li class="item"><a href="#">Contact</a></li> <li class="item button"><a href="#">Log In</a></li> <li class="item button secondary"><a href="#">Sign Up</a></li> <li class="toggle"> <a href="#"><i class="fas fa-bars"></i></a> </li> </ul> </nav>

const toggle = document.querySelector(".toggle"); const menu = document.querySelector(".menu"); const items = document.querySelectorAll(".item"); /* Toggle mobile menu */ function toggleMenu() { if (menu.classList.contains("active")) { menu.classList.remove("active"); toggle.querySelector("a").innerHTML = "<i class='fas fa-bars'></i>"; } else { menu.classList.add("active"); toggle.querySelector("a").innerHTML = "<i class='fas fa-times'></i>"; } } /* Activate Submenu */ function toggleItem() { if (this.classList.contains("submenu-active")) { this.classList.remove("submenu-active"); } else if (menu.querySelector(".submenu-active")) { menu.querySelector(".submenu-active").classList.remove("submenu-active"); this.classList.add("submenu-active"); } else { this.classList.add("submenu-active"); } } /* Close Submenu From Anywhere */ function closeSubmenu(e) { let isClickInside = menu.contains(e.target); if (!isClickInside && menu.querySelector(".submenu-active")) { menu.querySelector(".submenu-active").classList.remove("submenu-active"); } } /* Event Listeners */ toggle.addEventListener("click", toggleMenu, false); for (let item of items) { if (item.querySelector(".submenu")) { item.addEventListener("click", toggleItem, false); } item.addEventListener("keypress", toggleItem, false); } document.addEventListener("click", closeSubmenu, false);