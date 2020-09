Anguraljs error

I am new at anguraljs and I made a shopping cart.

Using this function I see the errors angular.js:15635 Error: [$rootScope:infdig] and angular.js:99 Uncaught Error: [$rootScope:infdig]

What is wrong?

$scope.addItemToCart= function (name, price, count) { for (var item in $scope.cart) { if ($scope.cart[item].name === name) { $scope.cart[item].count++; $scope.saveCart(); return; } } var item = {}; item.count = count; item.price = price; item.name = name; $scope.cart.push(item); $scope.saveCart(); } , $scope.saveCart= function () { sessionStorage.setItem('shoppingCart', JSON.stringify(this.cart)); return; }