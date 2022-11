Amending the existing code and adding 2 more discount level

The below code a fee calculator for school. At the moment, it calculates a 10.5% discount for siblings. I’d like to add 2 more discounts. No Sibling discount on the first child or child in the highest grade. 10% Sibling discount is only eligible for the 2nd Child, 13.5% Sibling discount is only eligible for the 3rd Child, and 20% Sibling discount is only eligible for the 4th Child or more per family who study at our college.

Could you please help me with this?

<html lang="en-gb" dir="ltr"> <head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <base href="https://test.edu" /> <meta name="description" content="test" /> <meta name="generator" content="Joomla! - Open Source Content Management" /> <title>Home</title> <meta name="copyright" content="Test Edu"> <link href="/templates/flex/images/favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/vnd.microsoft.icon" /> <link href="http://test.edu/index.php/component/search/?Itemid=101&id=64:fees-calculator&format=opensearch" rel="search" title="Search ICB test" type="application/opensearchdescription+xml" /> <link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,300italic,regular,italic,600,600italic,700,700italic,800,800italic&subset=latin,latin-ext" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:100,100italic,200,200italic,300,300italic,regular,italic,500,500italic,600,600italic,700,700italic,800,800italic,900,900italic&subset=latin" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/templates/flex/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/templates/flex/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/templates/flex/css/legacy.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/templates/flex/css/template.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/templates/flex/css/presets/preset1.css" rel="stylesheet" type="text/css" class="preset" /> <link href="/components/com_virtuemart/assets/css/jquery.fancybox-1.3.4.css?vmver=d5774e2d" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/components/com_virtuemart/assets/css/vm-ltr-common.css?vmver=d5774e2d" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/components/com_virtuemart/assets/css/vm-ltr-site.css?vmver=d5774e2d" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/components/com_virtuemart/assets/css/vm-ltr-reviews.css?vmver=d5774e2d" rel="stylesheet" type="text/css" /> <style type="text/css"> body.site {background-color:#ffffff;} body{font-family:Open Sans, sans-serif; font-size:15px; font-weight:normal; } h1{font-family:Raleway, sans-serif; font-size:40px; font-weight:100; } h2{font-family:Raleway, sans-serif; font-size:33px; font-weight:300; } h3{font-family:Raleway, sans-serif; font-size:27px; font-weight:normal; } h4{font-family:Raleway, sans-serif; font-size:23px; font-weight:normal; } h5{font-family:Raleway, sans-serif; font-size:20px; font-weight:500; } h6{font-family:Raleway, sans-serif; font-size:17px; font-weight:600; } .sp-megamenu-parent{font-family:Open Sans, sans-serif; font-size:15px; font-weight:normal; } #sp-top-bar{ background-color:#3d3d3d;color:#d4d4d4;padding:5px 0 4px; } #sp-top-bar a{color:#b3b3b3;} #sp-top-bar a:hover{color:#d1d1d1;} #sp-header{ background-color:#303030;color:#f0f0f0; } #sp-header a{color:#ededed;} #sp-header a:hover{color:#ffffff;} #sp-footer{ background-color:#363839;color:#b0b0b0; } #sp-footer a{color:#d6d6d6;} #sp-footer a:hover{color:#f0f0f0;} .offcanvas-menu{}.offcanvas-menu ul li a{color: }.offcanvas-menu .offcanvas-inner .search input.inputbox{border-color: } #sp-header .top-search-wrapper .icon-top-wrapper,#sp-header .top-search-wrapper .icon-top-wrapper >i:before,.sp-megamenu-wrapper > .sp-megamenu-parent >li >a,.sp-megamenu-wrapper #offcanvas-toggler,#sp-header .modal-login-wrapper span,#sp-header .ap-my-account i.pe-7s-user,#sp-header .ap-my-account .info-text,#sp-header .mod-languages,.logo,#cart-menu,#cd-menu-trigger,.cd-cart,.cd-cart > i{height:90px;line-height:90px;}.total_products{top:calc(90px / 2 - 22px);}#sp-header,.transparent-wrapper{height:90px;}.transparent,.sticky-top{}#sp-header #sp-menu .sp-megamenu-parent >li >a,#sp-header #sp-menu .sp-megamenu-parent li .sp-dropdown >li >a,#sp-header .top-search-wrapper .icon-top-wrapper i,#sp-header #cd-menu-trigger i,#sp-header .cd-cart i,#sp-header .top-search-wrapper{}#sp-header #sp-menu .sp-dropdown .sp-dropdown-inner{}#sp-header #sp-menu .sp-dropdown .sp-dropdown-inner li.sp-menu-item >a,#sp-header #sp-menu .sp-dropdown .sp-dropdown-inner li.sp-menu-item.separator >a,#sp-header #sp-menu .sp-dropdown .sp-dropdown-inner li.sp-menu-item.separator >a:hover,#sp-header .sp-module-content ul li a,#sp-header .vm-menu .vm-title{}.sticky .logo,.sticky #cart-menu,.sticky #cd-menu-trigger,.sticky .cd-cart,.sticky .cd-cart >i,.sticky .menu-is-open >i,#sp-header.sticky .modal-login-wrapper span,#sp-header.sticky .ap-my-account i.pe-7s-user,#sp-header.sticky .ap-my-account .info-text,#sp-header.sticky .mod-languages,#sp-header.sticky .top-search-wrapper .icon-top-wrapper,#sp-header.sticky .top-search-wrapper .icon-top-wrapper >i:before,.sticky .sp-megamenu-wrapper > .sp-megamenu-parent >li >a,.sticky .sp-megamenu-wrapper #offcanvas-toggler,.sticky #sp-logo a.logo{ height:70px;line-height:70px; } .sticky .total_products{top: calc(70px / 2 - 22px);} .sticky .sticky__wrapper{ height:70px; -webkit-animation-name:fade-in-down;animation-name:fade-in-down;}.sticky .sticky__wrapper .sp-sticky-logo {height:70px;}.sticky.onepage .sticky__wrapper,.sticky.white .sticky__wrapper,.sticky.transparent .sticky__wrapper{} #sp-header.sticky #sp-menu .sp-megamenu-wrapper .sp-megamenu-parent >li >a,#sp-header.sticky .top-search-wrapper,#sp-header.sticky .top-search-wrapper .icon-top-wrapper i,#sp-header.sticky #cd-menu-trigger i,#sp-header.sticky .cd-cart i{;}#sp-header.sticky #sp-menu .sp-megamenu-wrapper .sp-megamenu-parent >li.active>a,#sp-header.sticky #sp-menu .sp-megamenu-wrapper .sp-megamenu-parent >li.current-item>a,#sp-header.sticky #sp-menu .sp-megamenu-wrapper .sp-megamenu-parent >li.sp-has-child.active>a,.sticky #offcanvas-toggler >i,.sticky #offcanvas-toggler >i:hover{color:;} </style> <script type="application/json" class="joomla-script-options new">{"csrf.token":"0526e5f544e6f59b65a03e868e1afb6c","system.paths":{"root":"\/2020","base":"\/2020"},"system.keepalive":{"interval":3600000,"uri":"\/2020\/index.php\/component\/ajax\/?format=json"}}</script> <script src="/media/jui/js/jquery.min.js?94071cac4e5a7d105962954c805861dc"></script> <script src="/media/jui/js/jquery-noconflict.js?94071cac4e5a7d105962954c805861dc"></script> <script src="/media/jui/js/jquery-migrate.min.js?94071cac4e5a7d105962954c805861dc"></script> <script src="/media/system/js/caption.js?94071cac4e5a7d105962954c805861dc"></script> <script src="/media/system/js/mootools-core.js?94071cac4e5a7d105962954c805861dc"></script> <script src="/media/system/js/core.js?94071cac4e5a7d105962954c805861dc"></script> <script src="/media/system/js/mootools-more.js?94071cac4e5a7d105962954c805861dc"></script> <script src="/media/jui/js/bootstrap.min.js?94071cac4e5a7d105962954c805861dc"></script> <script src="/templates/beez3/javascript/md_stylechanger.js?94071cac4e5a7d105962954c805861dc"></script> <script src="/templates/beez3/javascript/hide.js?94071cac4e5a7d105962954c805861dc"></script> <script src="/templates/beez3/javascript/respond.src.js?94071cac4e5a7d105962954c805861dc"></script> <script src="/templates/beez3/javascript/template.js?94071cac4e5a7d105962954c805861dc"></script> <!--[if lt IE 9]><script src="/joomla/media/jui/js/html5.js?94071cac4e5a7d105962954c805861dc"></script><![endif]--> </head> <body id="shadow"> <h3>Fees Calculator</h3> <div class="well " id="child" border="1px"> <select class="form-control" style="width: 170px;"> <option value="0">Prep</option> <option value="1">Year 1</option> <option value="2">Year 2</option> <option value="3">Year 3</option> <option value="4">Year 4</option> <option value="5">Year 5</option> <option value="6">Year 6</option> <option value="7">Year 7</option> <option value="8">Year 8</option> <option value="9">Year 9</option> <option value="10">Year 10</option> <option value="11">Year 11</option> <option value="12">Year 12</option> </select> <!--<input type="name" name="name" class="input-large" placeholder="Enter Child Name"> <input type="submit" name="sub" value="Submit" class="btn btn-primary login-button">--> <input type="button" name="add" id="add" value="Add & See Result " class="btn btn-primary login-button"> </div> <div class="well " id="result"> <div class=""> <!--div class="result-header"> <lable>Is this new enrollment?: </lable> <input class="form-check-input" type="radio" name="exampleRadios" id="exampleRadios1" value="0">Yes <input class="form-check-input" type="radio" name="exampleRadios" id="exampleRadios2" value="1" checked>No </div--> <table class="table"> <thead> <tr> <th scope="col">Grade</th> <th scope="col">Textbook Rent Scheme</th> <th scope="col">Teaching Resources Levy</th> <th scope="col">Sport Levy</th> <th scope="col">Excursion</th> <th scope="col">Graduation Levy</th> <!--th scope="col">Application Fee</th--> <th scope="col">Total Annual Levies</th> <th scope="col">Tuition Fee</th> <th>Action</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table> </div> </div> <div id="Total" class="well" style="text-align: right;"> <h4 id="Total" class="well" style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #339966;"><label><span style="color: #0000ff;">Sibling Discount:</span> <span id="sibling"></span></label></span> </strong></span></h4> <h1 class="well" style="text-align: left;"><span style="font-size: 18pt;"><strong><label><span style="color: #339966;">Total Fees:</span> <span id="Total-fees"></span><br /><span id="Msg"></span></label> </strong></span></h3> </div> <!--div class="well" id="milestone"> <label>How many months installments</label> <input type="number" id="month"> <input type="button" id="mile" class="btn btn-primary login-button" value="submit"> <p>Per Month: <span id="divied"></span></p> </div--> <script> jQuery(document).ready(function() { var tuttotal = 0; var totalanu = 0; var prescount = 0; var plus = 0; var siblingf = 0; var Total =0; var Totalanual = 0; var check = 0; var pres = 0; var maxval = 0; var totalprescount = 0; var prescountnew = 0; function arrayMax(arr) { if (arr.length === 0) { return -1; } var max = arr[0]; var maxIndex = 0; for (var i = 1; i < arr.length; i++) { if (arr[i] > max) { maxIndex = i; max = arr[i]; } } return max; }; function formatNumber (num) { return num.toString().replace(/(\d)(?=(\d{3})+(?!\d))/g, "$1,") } jQuery("#add").click(function() { var years = jQuery('select').val(); if(years==0){ jQuery("tbody").append("<tr><th>Prep</th><td>$35 </td><td>$301</td><td>$118</td> <td>$183</td><td></td><td class='tal'>$637</td><td class='tf''>$2830</td><td><input type='button' class='rem' value='Remove'></td></tr>"); } else if(years==1){ jQuery("tbody").append("<tr><th>1</th><td>$35</td><td>$272</td><td>$118</td> <td>$126</td><td></td><td class='tal'>$551</td><td class='tf'>$2830</td><td><input type='button' class='rem' value='Remove'></td></tr>"); }else if(years==2){ jQuery("tbody").append("<tr><th>2</th><td>$20</td><td>$195</td><td>$118</td> <td>$88</td><td></td><td class='tal'>$421</td><td class='tf'>$2830</td><td><input type='button' class='rem' value='Remove'></td></tr>"); }else if(years==3){ jQuery("tbody").append("<tr><th>3</th><td>$10</td><td>$235</td><td>$146</td> <td>$149</td><td></td><td class='tal'>$540</td><td class='tf'>$2830</td><td><input type='button' class='rem' value='Remove'></td></tr>"); }else if(years==4){ jQuery("tbody").append("<tr><th>4</th><td>$10</td><td>$243</td><td>$146</td> <td>$209</td><td></td><td class='tal'>$608</td><td class='tf'>$2830</td><td><input type='button' class='rem' value='Remove'></td></tr>"); }else if(years==5){ jQuery("tbody").append("<tr><th>5</th><td>$10</td><td>$263</td><td>$146</td> <td>$270</td><td></td><td class='tal'>$689</td><td class='tf'>$2830</td><td><input type='button' class='rem' value='Remove'></td></tr>"); }else if(years==6){ jQuery("tbody").append("<tr><th>6</th><td>$10</td><td>$273</td><td>$146</td> <td>$388</td><td></td><td class='tal'>$817</td><td class='tf'>$2830</td><td><input type='button' class='rem' value='Remove'></td></tr>"); }else if(years==7){ jQuery("tbody").append("<tr><th>7</th><td>$10</td><td>$435</td><td>$241</td> <td>$10</td><td></td><td class='tal'>$696</td><td class='tf'>$3143</td><td><input type='button' class='rem' value='Remove'></td></tr>"); }else if(years==8){ jQuery("tbody").append("<tr><th>8</th><td>$10</td><td>$435</td><td>$241</td> <td>$10</td><td></td><td class='tal'>$696</td><td class='tf'>$3143</td><td><input type='button' class='rem' value='Remove'></td></tr>"); }else if(years==9){ jQuery("tbody").append("<tr><th>9</th><td>$10</td><td>$375</td><td>$193</td> <td>$40</td><td></td><td class='tal'>$618</td><td class='tf'>$3143</td><td><input type='button' class='rem' value='Remove'></td></tr>"); }else if(years==10){ jQuery("tbody").append("<tr><th>10</th><td>$10</td><td>$375</td><td>$449</td> <td>$0</td><td></td><td class='tal'>$834</td><td class='tf'>$3538</td><td><input type='button' class='rem' value='Remove'></td></tr>"); }else if(years==11){ jQuery("tbody").append("<tr><th>11</th><td>$10</td><td>$389</td><td>$198</td> <td>$60</td><td></td><td class='tal'>$657</td><td class='tf'>$3538</td><td><input type='button' class='rem' value='Remove'></td></tr>"); }else if(years==12){ jQuery("tbody").append("<tr><th>12</th><td>$150</td><td>$155</td><td>$158</td> <td>$70</td><td>$300</td><td class='tal'>$833</td><td class='tf'>$3538</td><td><input type='button' class='rem' value='Remove'></td></tr>"); } var arr = []; i = 0; var highest = -Infinity; jQuery("table tr td:nth-child(8)").each(function(){ var tutfee = jQuery(this).text(); var avoid = "$"; var pres1 = parseInt(tutfee.replace(avoid, '')); highest = Math.max(highest, parseFloat(pres1)); }); var test = 0; prescountnew = 0; tuttotal =0; jQuery("table tr td:nth-child(8)").each(function(){ prescount = 0; var tutfee = jQuery(this).text(); var avoid = "$"; var lenght = jQuery("table tbody tr").length; var maxvl = parseInt(tutfee.replace(avoid, '')); arr[i++] = maxvl; maxval = arrayMax(arr); if(lenght>1){ pres = parseInt(tutfee.replace(avoid, '')); //console.log(highest+'----'+pres); //alert(highest); if(parseInt(highest)==pres && test == 0){ //prescountnew = prescountnew - highest; //alert(test); if(test == 1){ prescount =0; }else{ prescount += (pres*10.5)/100; } test = 1; } else{ //alert(plus); prescount += (pres*10.5)/100; //prescountnew += pres; //alert(prescount); prescountnew+= prescount; } } tuttotal += parseInt(tutfee.replace(avoid, '')); }); Total = tuttotal; siblingf += parseInt(prescount); totalanu = 0; jQuery("table tr td:nth-child(7)").each(function(){ var totfee = jQuery(this).text(); var avoidt = "$"; totalanu += parseInt(totfee.replace(avoidt, '')); }); Totalanual = totalanu; //console.log(totalanu); var TotalFees = parseFloat((Total+Totalanual)-prescountnew).toFixed(2); jQuery("#sibling").html('$'+formatNumber(prescountnew.toFixed(2))); if(jQuery('[name="exampleRadios"]:checked').val()==0){ jQuery("#Total-fees").html(parseFloat('$'+TotalFees+250.00)); } else{ jQuery("#Total-fees").html('$'+formatNumber(TotalFees)); } var ToTal = 0; var SibLingf =0; var TutTotal = 0; jQuery(".rem").click(function(){ jQuery(this).parents('tr ').remove(); var tf1 = jQuery(this).closest("tr").children('.tf').text(); var tal1 = jQuery(this).closest("tr").children('.tal').text(); var avoidt = "$"; var tf = parseInt(tf1.replace(avoidt, '')); var tal = parseInt(tal1.replace(avoidt, '')); var pp = (tf*10.5)/100; var lenght = jQuery("table tbody tr").length; var remove =0; var highest1 = -Infinity; if(lenght>1){ remove = (tf+tal)-pp; }else{ remove = tf+tal; } console.log(highest1); jQuery("table tr td:nth-child(8)").each(function(){ var tutfee = jQuery(this).text(); var avoid = "$"; var pres1 = parseInt(tutfee.replace(avoid, '')); highest1 = Math.max(highest1, parseFloat(pres1)); }); console.log(highest1); var test = 0; prescountnew = 0; TutTotal = 0; jQuery("table tr td:nth-child(8)").each(function(){ prescount = 0; var tutfee = jQuery(this).text(); var avoid = "$"; var lenght = jQuery("table tbody tr").length; var maxvl = parseInt(tutfee.replace(avoid, '')); arr[i++] = maxvl; maxval = arrayMax(arr); if(lenght>1){ pres = parseInt(tutfee.replace(avoid, '')); if(parseInt(highest1)==pres && test == 0){ if(test == 1){ prescount =0; }else{ prescount += (pres*10.5)/100; } test = 1; } else{ prescount += (pres*10.5)/100; prescountnew+= prescount; } } TutTotal += parseInt(tutfee.replace(avoid, '')); }); ToTal = TutTotal; //console.log(ToTal); SibLingf += parseInt(prescount); //console.log(prescountnew); var TotalAnu = 0; var TotalAnuaL = 0; jQuery("table tr td:nth-child(7)").each(function(){ var totfee = jQuery(this).text(); var avoidt = "$"; TotalAnu += parseInt(totfee.replace(avoidt, '')); }); TotalAnuaL = TotalAnu; var RemoveFees = parseFloat((ToTal+TotalAnuaL)-prescountnew).toFixed(2); console.log(); jQuery("#sibling").html('$'+formatNumber(prescountnew.toFixed(2))); if(jQuery('[name="exampleRadios"]:checked').val()==0){ jQuery("#Total-fees").html(parseFloat('$'+formatNumber(RemoveFees)+250.00)); }else{ jQuery("#Total-fees").html('$'+formatNumber(RemoveFees)); } }); }); jQuery('[name="exampleRadios"]').change(function() { var a = jQuery('[name="exampleRadios"]:checked').val(); if(a==0){ var j = parseInt(jQuery("#Total-fees").html()); jQuery("#Total-fees").html(j+250); jQuery("#Msg").html('*New Enrollment Fees 250'); }else if(a==1){ var j = parseInt(jQuery("#Total-fees").html()); jQuery("#Total-fees").html(j-250); jQuery("#Msg").html(''); } }); jQuery('#mile').click(function(){ var d = parseInt(jQuery("#Total-fees").html()); var e = parseInt(jQuery("#month").val()); var mile = d/e; jQuery('#divied').html(mile); }); jQuery(".rem").click(function(){ jQuery(this).parents('tr').remove(); }); }); </script> </div> <p>No Sibling discount on the first child or child in the highest grade. 10% Sibling discount only eligible for the 2nd Child, 13.5% Sibling discount only eligible for the 3rd Child, 20% Sibling discount only eligible for the 4th Child or more per family who study at our college.</p> </body>