All of the pages are showing '404 not found'

Hi there!

Recently I migrated my project to another wamp environment (both of them are wamp server2.5).

In my new environment, I can see my top page perfectly. But I got a ‘404 not found’ when I clicked any link on my top page.

my top page:



The 404 not found:



my PHP error log:

[25-Dec-2020 11:43:20 Asia/Shanghai] PHP Notice: Undefined offset: 0 in E:\projects\haigui\view\default\home.php on line 110 [25-Dec-2020 11:43:20 Asia/Shanghai] PHP Stack trace: [25-Dec-2020 11:43:20 Asia/Shanghai] PHP 1. {main}() E:\projects\haigui\index.php:0 [25-Dec-2020 11:43:20 Asia/Shanghai] PHP 2. require() E:\projects\haigui\index.php:153 [25-Dec-2020 11:43:20 Asia/Shanghai] PHP 3. include() E:\projects\haigui\controller\home.php:67 [25-Dec-2020 11:43:20 Asia/Shanghai] PHP 4. include() E:\projects\haigui\view\default\layout.php:268 [25-Dec-2020 11:43:55 Asia/Shanghai] PHP Notice: Undefined offset: 0 in E:\projects\haigui\view\default\home.php on line 110 [25-Dec-2020 11:43:55 Asia/Shanghai] PHP Stack trace: [25-Dec-2020 11:43:55 Asia/Shanghai] PHP 1. {main}() E:\projects\haigui\index.php:0 [25-Dec-2020 11:43:55 Asia/Shanghai] PHP 2. require() E:\projects\haigui\index.php:153 [25-Dec-2020 11:43:55 Asia/Shanghai] PHP 3. include() E:\projects\haigui\controller\home.php:67 [25-Dec-2020 11:43:55 Asia/Shanghai] PHP 4. include() E:\projects\haigui\view\default\layout.php:268 [25-Dec-2020 13:04:17 Asia/Shanghai] PHP Notice: Undefined offset: 0 in E:\projects\haigui\view\default\home.php on line 110 [25-Dec-2020 13:04:17 Asia/Shanghai] PHP Stack trace: [25-Dec-2020 13:04:17 Asia/Shanghai] PHP 1. {main}() E:\projects\haigui\index.php:0 [25-Dec-2020 13:04:17 Asia/Shanghai] PHP 2. require() E:\projects\haigui\index.php:153 [25-Dec-2020 13:04:17 Asia/Shanghai] PHP 3. include() E:\projects\haigui\controller\home.php:67 [25-Dec-2020 13:04:17 Asia/Shanghai] PHP 4. include() E:\projects\haigui\view\default\layout.php:268

The ‘E:\projects\haigui\view\default\home.php on line 110’

How to fix this problem?