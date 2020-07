All browsers ignore all css class setting but one

Hello

Here is the menu code:

<div id="" class="menu"> <ul> <li><a href="subscription.php">Subscriptions</a></li> <li><a href="insert_data.php">Insert Trades</a></li> <li><a href="update_data.php">Update Trades</a></li> <li><a href="settings.php">Settings</a></li> </ul> </div>

Here is the css

.menu ul li a{ text-decoration:none; font-family:arial; width:130px; font-size:1.0em; display:block; line-height:48px; color:#3D3C3A; text-align: center; border: 1px solid black; border-bottom: 1px solid #fff; border-radius: 7px 7px 0 0; background-color: #ccc; } .menu ul li a:hover{ border-bottom: 1px solid #fff; background-color: #fff; font-weight:bold; font-style:italic; text-shadow:13px -15px 2px #ccc; } .active{ background-color: #fff; font-weight:bold; font-size:150%;

This is ho it looks when I hover a link



and Here i how it looks after clicking a link



Why do all browsers : Chrome , Firefox, Opera accept font-weight: bold, yet ignore anything else? Anything !