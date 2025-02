Align the navbar to another page

Hello everyone

I have a problem with my NavBar. I tried to integrate it into my new contact page and I don’t get the same result as on my home page to correctly align the NavBar.

Can you help me ?

home page with the correct navbar



contact page navbar alignment problem



my contact.tsx file

"use client"; import Navbar from "@/components/navbar"; import React, { useRef } from "react"; import emailjs from "@emailjs/browser"; import styled from "styled-components"; // import Footer from "@/components/footer"; // npm i @emailjs/browser const Contact = () => { const form = useRef<HTMLFormElement>(null); const [showConfirmation, setShowConfirmation] = React.useState(false); const [formErrors, setFormErrors] = React.useState({ name: false, email: false, message: false, terms: false, }); const sendEmail = (e: React.FormEvent<HTMLFormElement>) => { e.preventDefault(); if (!form.current) return; // Check form validation const formData = new FormData(form.current); const errors = { name: !formData.get('user_name'), email: !formData.get('user_email'), message: !formData.get('message'), terms: !formData.get('terms'), }; setFormErrors(errors); // If any errors exist, don't submit if (Object.values(errors).some(error => error)) { return; } emailjs .sendForm( "service_3nkc35c", "template_nh1kma8", form.current, "o3sNWIRA-SH7s2nsx" ) .then( (result) => { console.log(result.text); setShowConfirmation(true); form.current?.reset(); // Hide confirmation message after 5 seconds setTimeout(() => setShowConfirmation(false), 5000); }, (error) => { console.log(error.text); } ); }; return ( <> <div className="flex justify-center"> <Navbar /> </div> <div className="md:flex items-start justify-center md:py-20 px-6"> <div className=""> <div className="text-5xl font-medium w-full md:w-2/3 pb-5 md:text-7xl bg-clip-text text-transparent bg-gradient-to-b from-neutral-50 to-neutral-400 bg-opacity-50"> Contactez notre équipe commerciale </div> <div className=" py-4 text-gray-300 " > Parlons de la façon dont ShopiX peut aider votre équipe à mieux travailler. </div> <div className="bg-[#f6f5f4] md:w-4/5 space-y-6 p-4 rounded-2xl my-4 hidden md:flex md:flex-col"> <div className="flex gap-4 border-b "> <div className=" font-normal pb-4 "> Une agence flexible pour l'ensemble de votre entreprise pour partager des connaissances, expédier des projets et collaborer. </div> </div> <div className="flex gap-4 border-b "> <div className=" font-normal pb-4 "> Fonctionnalités d'entreprise pour gérer en toute sécurité l'accès et la sécurité des utilisateurs. </div> </div> <div className="flex gap-4 "> <div className=" font-normal pb-4 "> Un support dédié pour travailler avec vous sur votre configuration et vous aider à élaborer le meilleur plan pour votre entreprise. </div> </div> </div> </div> <StyledContactForm> <form ref={form} onSubmit={sendEmail}> <label>Votre nom*</label> <input type="text" name="user_name" /> {formErrors.name && <span className="text-red-500 text-sm">Ce champ est obligatoire</span>} <label>Email*</label> <input type="email" name="user_email" /> {formErrors.email && <span className="text-red-500 text-sm">Ce champ est obligatoire</span>} <label>Message*</label> <textarea name="message" /> {formErrors.message && <span className="text-red-500 text-sm">Ce champ est obligatoire</span>} <div className="flex items-center gap-2 mt-4"> <input type="checkbox" name="terms" className="w-4 h-4" /> <label className="text-sm">J'accepte les conditions générales*</label> </div> {formErrors.terms && <span className="text-red-500 text-sm">Vous devez accepter les conditions</span>} <input type="submit" className="w-full py-2 text-white rounded-md transition-all duration-300 bg-gradient-to-r from-blue-600 via-purple-600 to-pink-600 hover:from-blue-700 hover:to-pink-700 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-offset-2 focus:ring-blue-500" value="Soumettre" /> {showConfirmation && ( <div className="text-green-500 mt-4"> Votre message a été envoyé avec succès! </div> )} </form> </StyledContactForm> </div> </> ); }; const StyledContactForm = styled.div` width: 400px; form { display: flex; align-items: flex-start; flex-direction: column; width: 100%; font-size: 16px; color: black; input { width: 100%; height: 35px; padding: 7px; outline: none; border-radius: 5px; border: 1px solid rgb(220, 220, 220); color: withe; &:focus { border: 2px solid rgba(0, 206, 158, 1); } } textarea { max-width: 100%; min-width: 100%; width: 100%; max-height: 100px; min-height: 100px; padding: 7px; outline: none; border-radius: 5px; border: 1px solid rgb(220, 220, 220); color: black; &:focus { border: 2px solid rgba(0, 206, 158, 1); } } label { margin-top: 1rem; } input[type="submit"] { margin-top: 2rem; cursor: pointer; border: none; } } `; export default Contact;

my components navbar.tsx