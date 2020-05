This may seem basic but i am unable to align text top left .The text is inside a container

not sure what values to add in main_styles.css to align top left . Here is the main_styes.css

.home_title h1 { font-size: 30px; font-weight: 600; color: #ffffff; text-transform: uppercase; } .home_title h1 span { color: #eeff2d; font-size: 30px;