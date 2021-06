After installing reCaptcha V3 I need to click twice on the submit button

I just installed recaptcha v3 on a form and I noticed that the submit button needs to be clicked 2x to make it work.

<script> $('#newsletterForm').submit(function (event) { event.preventDefault(); var email = $('#email').val(); var name = $('#name').val(); var phone = $('#phone').val(); var message = $('#message').val(); grecaptcha.ready(function () { grecaptcha.execute('mytokenhere', { action: 'subscribe_newsletter' }).then(function (token) { $('#newsletterForm').prepend('<input type="hidden" name="token" value="' + token + '">'); $('#newsletterForm').prepend('<input type="hidden" name="action" value="subscribe_newsletter">'); $('#newsletterForm').unbind('submit').submit(); });; }); }); </script>

On Stackoverflow I found an alternate solution but it comes up with an error Uncaught Error: No reCAPTCHA clients exist.