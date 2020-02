after compiled ts to js es5 and run html/js i am getting an error in the browser: // follows ts code… actually i am trying use export but failed

sudokuSolver.js?2019-11-20a:2 Uncaught ReferenceError: exports is not defined

"use strict"; exports.__esModule = true; var UNASSIGNED = 0; function usedInRow(matrix, row, num) { for (var col = 0; col < matrix.length; col++) { if (matrix[row][col] === num) { return true; } } return false; } function usedInCol(matrix, col, num) { for (var row = 0; row < matrix.length; row++) { if (matrix[row][col] === num) { return true; } } return false; } function usedInBox(matrix, boxStartRow, boxStartCol, num) { for (var row = 0; row < 3; row++) { for (var col = 0; col < 3; col++) { if (matrix[row + boxStartRow][col + boxStartCol] === num) { return true; } } } return false; } function isSafe(matrix, row, col, num) { return (!usedInRow(matrix, row, num) && !usedInCol(matrix, col, num) && !usedInBox(matrix, row - (row % 3), col - (col % 3), num)); } function solveSudoku(matrix) { var row = 0; var col = 0; var checkBlankSpaces = false; for (row = 0; row < matrix.length; row++) { for (col = 0; col < matrix[row].length; col++) { if (matrix[row][col] === UNASSIGNED) { checkBlankSpaces = true; break; } } if (checkBlankSpaces === true) { break; } } if (checkBlankSpaces === false) { return true; } for (var num = 1; num <= 9; num++) { if (isSafe(matrix, row, col, num)) { matrix[row][col] = num; if (solveSudoku(matrix)) { return true; } matrix[row][col] = UNASSIGNED; } // else { // //return true; // //break; // added // noSolution = true; // } } return false; } function hasSolution(matrix) { var row = 0; var col = 0; var checkBlankSpaces = false; var noSolution = false; for (row = 0; row < matrix.length; row++) { for (col = 0; col < matrix[row].length; col++) { if (matrix[row][col] === UNASSIGNED) { checkBlankSpaces = true; break; } } if (checkBlankSpaces === true) { break; } } if (checkBlankSpaces === false) { return true; } for (var num = 1; num <= 9; num++) { if (isSafe(matrix, row, col, num)) { matrix[row][col] = num; if (solveSudoku(matrix)) { return true; } matrix[row][col] = UNASSIGNED; } // else { // //return true; // //break; // added // noSolution = true; // } } return false; } function sudokuSolver(matrix) { if (solveSudoku(matrix) === true) { return matrix; } else { alert('NO SOLUTION EXISTS!'); // added return 'NO SOLUTION EXISTS!'; } } exports.sudokuSolver = sudokuSolver;

// ts below