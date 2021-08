kurt0123: kurt0123: max-width: 501px : 1 Column

min-width: 502px to max-width: 890px : 2 columns

min-width: 891px to max-width: 1200px : 3 Columns

min-width: 1201px : 4 Columns

What happens if you just try to do it with css in the normal way?

e.g.

.grid { display: grid; grid-gap: 10px; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(100%, 1fr)); grid-auto-rows: 20px; } @media screen and (min-width: 502px) { .grid { grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(calc(50% - 10px), 1fr)); } } @media screen and (min-width: 891px) { .grid { grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(calc(33.3% - 20px), 1fr)); } } @media screen and (min-width: 1201px) { .grid { grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(calc(25% - 30px), 1fr)); } }

It seems to work on the codepen unless its breaking something I didn’t notice.