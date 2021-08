Hello,

am moving from column-count css to this code : Codepen

I used to have

max-width: 501px : 1 Column

min-width: 502px to max-width: 890px : 2 columns

min-width: 891px to max-width: 1200px : 3 Columns

min-width: 1201px : 4 Columns

with Max column width of 400px*

How can I adjust the codepen to match the above ? P.S. Am a bit lost with the fraction.