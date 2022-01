Would I be using any of this?

function animationEndHandler(evt) { const animationName = evt.animationName; if (animationName === "initial-fade") { body.classList.remove("initial-fade"); showCover(currentPlayButton); } } function coverClickHandler(evt) { currentPlayButton = evt.currentTarget; body.classList.add("initial-fade"); }

To do this?

If no, then I am lost.

I have never done code where classList is put inside an init({

This has me all confused.