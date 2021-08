Adding Const defaultPlayerVars =

How would I be able to add this in:

function initPlayer(videoWrapper, settings) { const video = videoWrapper.querySelector(".video"); const defaultPlayerVars = { autoplay: 0, controls: 1, disablekb: 1, enablejsapi: 1, fs: 0, height: 207, iv_load_policy: 3, rel: 0, width: 277 }; const playerVars = Object.assign({}, defaultPlayerVars, settings); function paramInSettings(obj, param) { if (settings[param] !== undefined) { obj[param] = settings[param]; delete settings[param]; } return settings; } const settingsParams = ["width", "height", "videoid", "host"]; const playerSettings = settingsParams.reduce(paramInSettings, {}); playerSettings.playerVars = playerVars; const player = videoPlayer.addPlayer(video, playerSettings); videoWrapper.player = player; }

In place of this?

https://jsfiddle.net/y1vm5teq/

function initPlayer(wrapper) { const video = wrapper.querySelector(".video"); opts.width = opts.width || 198; opts.height = opts.height || 198; opts.autoplay = 0; opts.controls = 1; opts.rel = 0; opts.enablejsapi = 1; opts.iv_load_policy = 3; opts.fs = 0; opts.disablekb = 1; function paramInOpts(settings, param) { if (opts[param] !== undefined) { settings[param] = opts[param]; } return settings; } const settingsParams = ["width", "height", "videoid", "host"]; const settings = settingsParams.reduce(paramInOpts, {}); settings.playerVars = opts; videoPlayer.addPlayer(video, settings); }

That being the first change I want to make before deciding what I want to do after that.