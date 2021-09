Accordion with unordered list and sub-list

How do I create an jQuery accordion of an unordered list with sub-lists, where the “Second” and “Fourth” links navigate to the page, not opens or closes the sub-list?

<ul> <li><a href="first.html">First</a></li> <li><a href="second.html">Second</a> (+) <ul> <li>Sub-first</li> <li>Sub-second</li> <li>Sub-third</li> </ul> </li> <li><a href="third.html">Third</a></li> <li><a href="fourth.html">Fourth</a> (+) <ul> <li>Sub-first</li> <li>Sub-second</li> <li>Sub-third</li> </ul> </li> <li><a href="fifth.html">Fifth</a></li> </ul>