I have array like this:

$storeSchedule = [ 'Mon' => ['08:00 AM' => '12:00 PM'], 'Tue' => ['08:00 AM' => '05:00 PM'], 'Wed' => ['08:00 AM' => '05:00 PM'], 'Thu' => [['08:00 AM' => '12:00 PM'] , ['01:00 PM' => '05:30 PM']],

I needed to add more than one period to same day and access both values. I tried looping like that

> foreach ($storeSchedule[date('D', strtotime($currentTime))] as $startTime => $endTime) {

but I get only one value, what I should do to access the other values ?