How would I make this 4 triangle square:

Width: 640

Height: 360

https://jsfiddle.net/f0pahn8r/

div { width: 0px; height: 0px; border-left: 100px solid transparent; border-right: 100px solid transparent; } .red { border-top: 100px solid red; } .blue { border-top: 100px solid blue; -webkit-transform: rotate(180deg); } .green { border-top: 100px solid green; -webkit-transform: rotate(270deg); position: absolute; left: -42px; top: 58px; } .yellow { border-top: 100px solid yellow; -webkit-transform: rotate(90deg); position: absolute; top: 58px; left: 58px; }

<div class="red"></div> <div class="blue"></div> <div class="green"></div> <div class="yellow"></div>

Next I would want to add it to here: https://jsfiddle.net/m941Lgeu/

After that, would I be able to have all 4 triangles slide open?

My guess:

.curtain.slide .panel-left { transform: translateX(calc(-100% - 1px)); } .curtain.slide .panel-right { transform: translateX(calc(100% + 1px)); } .curtain.slide .panel-up { transform: translateY(calc(-100% - 1px)); } .curtain.slide .panel-down { transform: translateY(calc(100% + 1px)); }