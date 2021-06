0 1 "[rollup-plugin-dynamic-import-variables] Unexpected token" vite js error when building

I am building vite js app (click here to download code) and when I try and build with the command:

npm run build

I get an error like:

[rollup-plugin-dynamic-import-variables] Unexpected token (25:51) file: /home/alein10/Desktop/Sam Coding/test-vite/src/index.ts:25:51 error during build: SyntaxError: Unexpected token (25:51) at Parser.pp$4.raise (/home/alein10/Desktop/Sam Coding/test-vite/node_modules/rollup/dist/shared/rollup.js:16685:13) at Parser.pp.unexpected (/home/alein10/Desktop/Sam Coding/test-vite/node_modules/rollup/dist/shared/rollup.js:14195:8) at Parser.pp.semicolon (/home/alein10/Desktop/Sam Coding/test-vite/node_modules/rollup/dist/shared/rollup.js:14172:64) at Parser.pp$1.parseExpressionStatement (/home/alein10/Desktop/Sam Coding/test-vite/node_modules/rollup/dist/shared/rollup.js:14651:8) at Parser.pp$1.parseStatement (/home/alein10/Desktop/Sam Coding/test-vite/node_modules/rollup/dist/shared/rollup.js:14386:24) at Parser.pp$1.parseBlock (/home/alein10/Desktop/Sam Coding/test-vite/node_modules/rollup/dist/shared/rollup.js:14667:21) at Parser.pp$1.parseStatement (/home/alein10/Desktop/Sam Coding/test-vite/node_modules/rollup/dist/shared/rollup.js:14351:34) at Parser.pp$1.parseIfStatement (/home/alein10/Desktop/Sam Coding/test-vite/node_modules/rollup/dist/shared/rollup.js:14496:26) at Parser.pp$1.parseStatement (/home/alein10/Desktop/Sam Coding/test-vite/node_modules/rollup/dist/shared/rollup.js:14340:31) at Parser.pp$1.parseBlock (/home/alein10/Desktop/Sam Coding/test-vite/node_modules/rollup/dist/shared/rollup.js:14667:21)

I am running ubuntu with node version 15.9.0 and npm version 7.5.3 .

I don’t know what is going on. Can anyone help? Thank you a lot in advance!